Президент США Джо Байден отменил проект своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В письме к Конгрессу Байден написал, что отменяет чрезвычайное положение, которое объявили в 2019 году для строительства стены на границе. Он отметил, что объявление чрезвычайного положения было «необоснованным», и он не хочет, чтобы налоги в дальнейшем перенаправляли на строительство.

— Я провожу тщательный анализ всех ресурсов, выделенных или перенаправленных с этой целью (на возведение стены, - прим.), - отметил политик.

Как пишет BBC, по состоянию на 2021 год на проект потратили уже около 25 миллиардов долларов.

Ранее Байден уже отменил некоторые приказы Трампа, в частности в сфере иммиграционной политики. Так, он восстановил исполнительное распоряжение о воссоединении семей, чтобы у мигрантов, которые незаконно прибыли в США, не отнимали детей.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден считает, что из-за действующего главы Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться «гуманно».