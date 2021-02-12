Сегодня, 12 февраля, почти во всех областях Украины будет идти снег. Местами из-за этого ограничено движение транспорта.

Об этом сообщают Укравтодор и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Интенсивные снегопады на протяжении дня будут в центральных, северных и западных областях. В Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Cумський области местами небольшой снег с дождем. На востоке дожди.

Ограничения для крупногабаритного автотранспорта действуют во Львовской и Волынской областях — М-06 (Киев-Чоп), М-09 (Тернополь-Рава-Русская), Т-18-02 (Маюничи-Шклинь), Т-03-02 (Пища-Козин), Т-03-05 (Нововолынск-Локачи) и Т-03-03 (Луцк-Дубно).

По данным ГСЧС, по стране возле дорог развернуто 4 965 мобильных пункта обогрева. За прошлые сутки ими воспользовались 706 людей.

Дороги от снега сейчас чистят 1 957 человек и 1 618 единиц техники.

Напомним, Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.