Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.
Обращение опубликовано на ее официальном сайте.
Сообщается, что вчера она провела онлайн-встречу с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы «За демократическую Беларусь».
Она выразила благодарность за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне, а также за помощь в миграции тем, кто был вынужден покинуть Беларусь. По ее словам, Александр Лукашенко вверг страну в кризис и ставит под угрозу суверенитет идеей интеграции с Россией, а торговля с Украиной развивалась исходя из соображений сиюминутной выгоды.
— Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом, — отметила она.
Она подчеркнула, что режим Лукашенко уже в прошлом, а будущее — это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Кроме того, она выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что Крым является частью Украины.
— Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран, — заявила она.
Напомним, оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.
Обращение опубликовано на ее официальном сайте.
Сообщается, что вчера она провела онлайн-встречу с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы «За демократическую Беларусь».
Она выразила благодарность за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне, а также за помощь в миграции тем, кто был вынужден покинуть Беларусь. По ее словам, Александр Лукашенко вверг страну в кризис и ставит под угрозу суверенитет идеей интеграции с Россией, а торговля с Украиной развивалась исходя из соображений сиюминутной выгоды.
— Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом, — отметила она.
Она подчеркнула, что режим Лукашенко уже в прошлом, а будущее — это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Кроме того, она выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что Крым является частью Украины.
— Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран, — заявила она.
Напомним, оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.