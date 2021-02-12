Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем председателя правительства.
Должность вице-премьера ввели после того, как глава государства подписал соответствующее постановление, пишет Turkmenportal.
Издание указывает, что Сердар Бердымухамедов также стал председателем Высшей контрольной палаты — государственного контрольного органа по финансово-экономическим вопросам. Кроме того, сына президента Гурбангулы ввели в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.
Президент Туркменистана рассказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также контроль над этой деятельностью.
С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства Туркменистана.
Напомним, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем председателя правительства.
Должность вице-премьера ввели после того, как глава государства подписал соответствующее постановление, пишет Turkmenportal.
Издание указывает, что Сердар Бердымухамедов также стал председателем Высшей контрольной палаты — государственного контрольного органа по финансово-экономическим вопросам. Кроме того, сына президента Гурбангулы ввели в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.
Президент Туркменистана рассказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также контроль над этой деятельностью.
С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства Туркменистана.
Напомним, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.