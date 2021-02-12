По состоянию на 10:00 12 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1648 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 307, всего выздоровели - 31521. Умерло всего от последствий COVID-19 - 734, за сутки - 7.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 12 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1648 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 307, всего выздоровели - 31521. Умерло всего от последствий COVID-19 - 734, за сутки - 7.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели.