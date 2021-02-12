По состоянию на 10:00 12 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26857 (+111)

Первомайск - 1333 (+2)

Южноукраинск - 1363;

Вознесенск - 979 (+6);

Очаков - 682 (+7)

Арбузинский район - 433;

Баштанский район - 581;

Березанский район - 502;

Братский район - 349;

Березнеговатский район - 235;

Веселиновский район - 372;

Витовский район - 1472 (+4)

Вознесенский район - 339 (+2)

Врадиевский район - 310 (+1)

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 345 (+4)

Казанковский район - 448 (+5);

Кривоозерский район - 276 (+1)

Николаевский район - 551 (+5);

Новобугский район - 354;

Новоодесский район - 863 (+1)

Очаковский район - 333 (+1)

Первомайский район - 482;

Снигиревский район - 436.

Заболевание COVID-19 установлен в 1648 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 307, всего выздоровели - 31521. Умерло всего от последствий COVID-19 - 734, за сутки - 7.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели.