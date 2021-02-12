За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 12 февраля, передает Новое время.
За сутки выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней, когда количество новых случаев заражения превышало число выздоровевших.
Также за сутки в больницы попали 2000 пациентов с коронавирусом.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 262 867 человек, из них 1 106 155 выздоровели, летальных исходов — 24 174.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина, их могут продлить до 30 апреля. Страну могут снова поделить на зоны.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 12 февраля, передает Новое время.
За сутки выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней, когда количество новых случаев заражения превышало число выздоровевших.
Также за сутки в больницы попали 2000 пациентов с коронавирусом.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 262 867 человек, из них 1 106 155 выздоровели, летальных исходов — 24 174.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина, их могут продлить до 30 апреля. Страну могут снова поделить на зоны.