За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 12 февраля, передает Новое время.

За сутки выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней, когда количество новых случаев заражения превышало число выздоровевших.