Соцсеть Instagram вводит новые меры борьбы с разжиганием ненависти, ущимлениями и расизмом. Теперь Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые рассылают оскорбительная в личных сообщениях (Direct).

В блоге компании указано, что блокировка нарушителей будет постоянной. Также Instagram будет банить новые учетные записи, созданные для обхода ограничений. Компания заверила, что не будет нарушать тайну переписки, но не уточнила как именно будет отслеживать оскорбления в директе.

Нововведение вызвано ситуацией в Великобритании, где темнокожих футболистов «Манчестер Юнайтед» стали оскорблять после проигрыша в матче. Многие из них пожаловались на расизм.