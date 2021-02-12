В России юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия за попытку поговорить с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный называет одним из участников его отравления.

Об этом сообщает команда Любови Соболь на ее странице в Facebook.

Обвинение по части 2 статьи 139 УК РФ Соболь объявили 11 февраля, в тот же день ее допросили в качестве обвиняемой.

С 12 февраля ФСИН будет возить Соболь в главное следственное управление СК по Москве на ознакомление с делом, говорится в сообщении.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин в разговоре с "РИА Новости" рекомендовал верить написанному в ее Facebook и отказался от дальнейших комментариев, так как с него взяли подписку о неразглашении.

Дело возбуждено по заявлению тещи Кудрявцева. Адвокаты Соболь требовали проведения полиграфа (детектора лжи) тещи ФСБ-шника, но следователи им отказали.

В деле 5 томов по 250 страниц, его ведут 6 следователей. По мнению сторонников Навального, на Соболь «будут давить, чтобы ознакомилась как можно быстрее», а судебные заседания могут начаться уже «через неделю-две».

– Все экспертизы по делу были проведены в экспертном центре МВД, то есть по сути полиция делала экспертизы по делу, которое ведут их же коллеги из следственного комитета. Интересно, а чего экспертизы проводил не сам Кудрявцев и криминалисты ФСБ? Было бы еще смешнее. Когда Соболь и адвокат пытались задавать вопросы экспертам в рамках установленной процедуры, предлагали альтернативные независимые экспертные учреждения для проведения экспертиз, им во всем было отказано. Дело против Соболь политическое. Месть Любови за то, что не побоялась убийц и хотела задать им вопросы. Мы требуем возбуждения уголовного дела против отравителей Навального. Мы требуем свободы Навальному, Соболь и всем политзаключенным. В России должен быть независимый суд и следствие, которое борется с настоящими преступниками, а не сажает жертв преступлений, - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.