Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов.

Об этом Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему реинтеграции, цитирует Интерфакс-Украина.

– По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях, - сказал он.

Алексей Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.



По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.

Ранее стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.