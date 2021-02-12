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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов.
Об этом Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему реинтеграции, цитирует Интерфакс-Украина.
– По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях, - сказал он.
Алексей Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.
По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.
Ранее стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов.
Об этом Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему реинтеграции, цитирует Интерфакс-Украина.
– По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях, - сказал он.
Алексей Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.
По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.
Ранее стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий