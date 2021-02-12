Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которые сделали прививку от коронавируса, а также для тех, кто перенес болезнь.

Об этом сообщил руководитель администрации премьер-министра страны Гёргей Гуяш, пишет Hungary Today.

Отмечается, что сертификат получат люди, которым ввели вторую дозу вакцины против коронавируса, — с указанием даты проведения прививки.

Кроме этого, соответствующий документ будут выдавать тем, кто переболел COVID-19. В нем будут указывать дату выписки из больницы или получения первого отрицательного теста.

Кроме этого отмечается, что оба сертификаты будут выдавать бесплатно.

— Мы надеемся, что это поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее, - добавил Гёргей Гуяш.

При этом не уточняется, какие исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели COVID-19.

Напомним, Венгрия договорилась с китайской фармацевтической компанией Sinopharm о закупке их вакцины от коронавируса. Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что первая партия может включать до миллиона доз.