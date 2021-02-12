Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком», и радиация попала в горизонты питьевой воды.
Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчук во время заседания Совбеза ООН, передает Украинская правда.
— Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Напомню, что в 1979 году на территории шахты «Юнком», которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды, — сказал он.
По словам Леонида Кравчука, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.
Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на запрос.
Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».
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Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком», и радиация попала в горизонты питьевой воды.
Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчук во время заседания Совбеза ООН, передает Украинская правда.
— Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Напомню, что в 1979 году на территории шахты «Юнком», которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды, — сказал он.
По словам Леонида Кравчука, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.
Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на запрос.
Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий