Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком», и радиация попала в горизонты питьевой воды.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчук во время заседания Совбеза ООН, передает Украинская правда.

— Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Напомню, что в 1979 году на территории шахты «Юнком», которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды, — сказал он.

По словам Леонида Кравчука, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на запрос.