Парламент Греции принял закон о специальной полиции в университетах для соблюдения в них порядка.

Такое решение вызвало массовые демонстрации в стране, сообщает Euractiv.

Закон, инициированный правящей консервативной партией «Новая демократия», был принят благодаря поддержке правой популистской партии «Греческое решение». Все другие оппозиционные партии отклонили законопроект, назвав его авторитарным.

Закон направлен на студентов, которые остаются в университетах на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени. В будущем они будут отчислены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока. Это изменение коснется около 235 тысяч студентов.

Они и сотрудники учебных заведений вышли на улицы Афин и Салоник с требованием отозвать такое решение правительства.

Напомним, что в Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.