В Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.

Об этом сообщает Newsit.

Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в университетах.

Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.

Ранее сообщалось, что в городах Мьянмы пятый день подряд продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.