В Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.
Об этом сообщает Newsit.
Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в университетах.
Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.
Ранее сообщалось, что в городах Мьянмы пятый день подряд продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.
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В Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.
Об этом сообщает Newsit.
Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в университетах.
Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.
Ранее сообщалось, что в городах Мьянмы пятый день подряд продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.