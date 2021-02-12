Контрразведка СБУ задержала двоих агентов российской ФСБ (украинские граждане), которые, по данным службы, собирали данные о боеготовности и обеспечении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агенты собирали для ФСБ секретные данные об эффективности применения нового вооружения и военной техники в условиях боевых действий на Донбассе, а также собирали данные о переоснащении подразделений.

Для получения информации агенты пытались подкупить разведчика одной из воинских частей. Их задержали во время передачи документов и попытке их переправки российским кураторам.

Задержанным вменяют государственную измену (часть 1 статьи 111 УК). Указано, что операция проходила под руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что в новом материале журналисты опубликовали доказательства участия «отряда убийц» из ФСБ в двух эпизодах отравления российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Он лоббировал в Сенате США акт Магнитского.