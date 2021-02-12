Соединенные Штаты и Европа на заседании Совета Безопасности ООН в четверг обвинили Россию в блокировании любого решения конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Обвинения прозвучали во время видеоконференции Совбеза ООН, созванного Москвой по случаю шестой годовщины Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года, о прекращении войны на Донбассе.

— Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и прекратить оккупацию Крыма. Мы призываем Россию вывести свои силы из Украины, прекратить поддержку своих доверенных лиц и других вооруженных формирований и выполнить все обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений, — заявил американский дипломат Родни Хантер.

Совместную декларацию, осуждающую продолжающуюся нестабильность в Донецкой и Луганской областях, опубликовали европейские члены Совета Безопасности, а также Германия, которая вместе с Францией выступила посредником при подписании Минских соглашений между Москвой и Киевом.

— Применяя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины, Россия явно нарушает основные принципы международного права, — говорится в декларации.

Посол России в ООН Василий Небензя отверг критику Запада и обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей при поддержке французских и немецких защитников. Он также обвинил Киев в полном безразличии к жителям Донбасса.

Его немецкий коллега Кристоф Хойсген, участвовавший в минских переговорах, заявил, что российский посол почему-то не упомянул о том, что Москва не выводит тяжелое вооружение согласно договоренностям.

— До сегодняшнего дня российское тяжелое вооружение не выводилось с линии управления и контроля вопреки Минским договоренностям, — сказал Кристоф Хойсген.

Он также заявил, что, не имея доступа к границе между Украиной и Россией, мониторинговая миссия ОБСЕ в регионе не может выполнять свою работу.

— Поэтому Россия может изо дня в день переправлять солдат и вооружение в Луганск и Донецк, — сказал он.

Посол Франции в ООН Николя де Ривьер назвал заявления России в адрес Франции и Германии необоснованными.

Напомним, оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком», и радиация попала в горизонты питьевой воды.