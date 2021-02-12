Полиция Милана задержала группу грабителей, которая отслеживала через Instagram передвижение жертв и планировку их домов, после чего грабила домовладения. Четверо задержанных входили в группу, известную под названием «воры-акробаты». Прозвище они получили за способность быстро лазать по стенам домов без спецснаряжения.

Об этом пишет The Guardian.

Прокурор Франческа Крупи рассказала, что целями грабителей были спортсмены, телеведущие и другие знаменитости, которые активно ведут Instagram. В планировании ограблений злоумышленникам помогали теги, геолокации, посты и фото жертв, которые содержали информацию о расположении домов, окон и комнат.

Действовать воры начали в июне 2020 год. Они успели ограбить дом телеведущей Дилетты Леотты (украли вещей на 150 тысяч евро), а также дома футболиста «Интера» Ашрафа Хакими и гольфистки Элеоноры Инкардона.

Первого подозреваемого полиция задержала ее в январе, а 11 февраля еще троих. Все они — мужчины в возрасте от 17 до 44 лет. Вскоре они предстанут перед судом.

Напомним, соцсеть Instagram вводит новые меры борьбы с разжиганием ненависти, ущимлениями и расизмом. Теперь Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые рассылают оскорбительная в личных сообщениях (Direct).