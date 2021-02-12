Больше половины украинцев, а именно 55% будут дарить подарки на День святого Валентина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 6-8 февраля 2021.

За последние два года этот показатель несколько вырос (с 49% в 2019 до 55%). В то же время 43% не планируют. Чаще планируют дарить подарки мужчины, младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

Для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, еще 38% - любить самим. Для молодежи, мужчин, а также людей, находящихся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Зато женщины больше предпочитают быть любимыми.

Аудитория социсследования - население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ко Дню святого Валентина открылась выставка фиалок и кактусов.