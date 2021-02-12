Накануне 14 февраля николаевцев традиционно приглашают на цветочную выставку в центре города.

Об этом говорится в эфире «Объектив» на НИС-ТВ.

Сообщается, что экспозицию развернули в муниципальном выставочном зале на улице Соборной. В коллекциях выставки представлены сотни разных сортов фиалок, выращенных в домашних условиях. Рядом с ними расположен один стол с кактусами, это более 200 сортов из частной коллекции.

Кроме того, посетителям проводят бесплатные консультации о том, как правильно вырастить цветок, а также мастер-классы по уходу за растениями. Выставка работает до 14 февраля включительно, вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Николаевском художественном музее имени В. В. Верещагина открылась выставка городских пейзажей ХХ-ХХI веков из коллекции учреждения.