Германия из-за мутации коронавируса COVID-19 вводит контроль на границе с Австрией и Чехией.

Берлин пытается не допустить распространение южноафриканского штамма на своей территории, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Сообщается, что с воскресенья, 14 февраля, ограничения вводятся на границе с Австрией и Чехии. Федеральное министерство внутренних дел по требовании Баварии и Саксонии классифицировало эти страны как зоны вирусной мутации.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер распорядился ввести временный пограничный контроль.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.