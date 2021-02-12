Германия из-за мутации коронавируса COVID-19 вводит контроль на границе с Австрией и Чехией.
Берлин пытается не допустить распространение южноафриканского штамма на своей территории, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Сообщается, что с воскресенья, 14 февраля, ограничения вводятся на границе с Австрией и Чехии. Федеральное министерство внутренних дел по требовании Баварии и Саксонии классифицировало эти страны как зоны вирусной мутации.
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер распорядился ввести временный пограничный контроль.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.
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Германия из-за мутации коронавируса COVID-19 вводит контроль на границе с Австрией и Чехией.
Берлин пытается не допустить распространение южноафриканского штамма на своей территории, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Сообщается, что с воскресенья, 14 февраля, ограничения вводятся на границе с Австрией и Чехии. Федеральное министерство внутренних дел по требовании Баварии и Саксонии классифицировало эти страны как зоны вирусной мутации.
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер распорядился ввести временный пограничный контроль.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий