Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.

Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

Ранее международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятной.