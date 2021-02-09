Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

Первая гипотеза — человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что от летучей мыши. ВОЗ рекомендует дальнейшие исследования.

Вторая гипотеза — переход от «промежуточного хозяина», который «потенциально ближе к людям». В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она потребует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты, «выступающие в качестве поверхности для передачи вируса человеку». Это также требует дальнейших исследований.

Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали «чрезвычайно маловероятной».

Ранее сообщалось, что в столице Южной Кореи Сеуле на коронавирус будут тестировать домашних кошек и собак, если у них появятся соответствующие симптомы (лихорадка и проблемы с дыханием) или после контакта с больным человеком.