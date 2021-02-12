В Венгрии 11 февраля началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Об этом сообщает Интерфакс.

Российской вакциной прививают в Венгрии граждан старше 60 лет, не страдающих хроническими заболеваниями. Вакцинация проводится в пяти центрах по всей стране.

Сейчас Венгрия получила несколько тысяч доз «Спутника». В целом страна позволила использовать четыре вакцины — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и «Спутник V».

Российскую вакцину Венгрия зарегистрировала 21 января несмотря на предостережения ЕС. Кроме нее препарат одобрили регуляторные органы в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Армении, Парагвае, Беларуси и Туркменистане.

Напомним, Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которые сделали прививку от коронавируса, а также для тех, кто перенес болезнь.



