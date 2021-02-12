В Министерстве иностранных дел Германии сочли «странным» слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ к разрыву отношений с Евросоюзом.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ МИД ФРГ.
Утром 12 февраля Лавров заявил, что Россия готова к возможному разрыву с ЕС, если будут новые санкции против РФ, которые несут угрозу экономике в «самых чувствительных сферах».
Лавров отмечал, что Кремль не хочет «изолироваться от мировой жизни», но готов к этому.
– Хочешь мира — готовься к войне, - говорил Лавров.
Напомним, ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.
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В Министерстве иностранных дел Германии сочли «странным» слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ к разрыву отношений с Евросоюзом.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ МИД ФРГ.
Утром 12 февраля Лавров заявил, что Россия готова к возможному разрыву с ЕС, если будут новые санкции против РФ, которые несут угрозу экономике в «самых чувствительных сферах».
Лавров отмечал, что Кремль не хочет «изолироваться от мировой жизни», но готов к этому.
– Хочешь мира — готовься к войне, - говорил Лавров.
Напомним, ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий