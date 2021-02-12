В Министерстве иностранных дел Германии сочли «странным» слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ к разрыву отношений с Евросоюзом.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ МИД ФРГ.

Утром 12 февраля Лавров заявил, что Россия готова к возможному разрыву с ЕС, если будут новые санкции против РФ, которые несут угрозу экономике в «самых чувствительных сферах».

Лавров отмечал, что Кремль не хочет «изолироваться от мировой жизни», но готов к этому.

– Хочешь мира — готовься к войне, - говорил Лавров.