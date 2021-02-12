С 16 января Уполномоченному по защите государственного языка поступило 605 жалоб на нарушения закона, обязывающий сферу обслуживания предоставлять услуги на украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Больше всего обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области — 276. В восточных, южных и западных областей Украины зафиксировали незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область — 7, Николаевская — 6, Донецк — 4, Тернопольская — 4, Херсонская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая по 2 обращения).

Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет-магазинов, 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.

Также в языкового омбудсмена обратили внимание на то, что продолжает поступать информация об использовании государственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожье и относительно возможных нарушений языкового законодательства в сфере образования.

Ранее Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.