Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.

Об этом языковой омбудсмен Украины рассказал «Радио Свободе».

Несколькими днями ранее НикВести писали, что на сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Тарас Креминь рассказал, что на заседаниях профильных комиссий ответственным за соблюдение языкового закона является её глава, а если речь идет о пленарном заседании соответствующего местного совета, то сельский, поселковый или городской голова, или же глава областного совета.

— Он имеет право предупредить выступающего, если он из числа депутатов, и напомнить положения, и, в том числе, предупредить его о том, что он может забрать у него слово. Сегодня все в руках местных властей, которые имеют все необходимые для того полномочия, - объяснил Тарас Креминь.

Кроме этого Тарас Кремень добавил, что штрафы за несоблюдение языкового закона будут возможны только с июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует рассмотреть вопрос его отмены.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.