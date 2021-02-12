Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений в период осложнения погодных условий рассмотреть возможность организации дистанционного обучения.



Такие рекомендации обнародованы на сайте министерства.

— В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса, — говорится в сообщении.

Соответствующее письмо Министерство направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областей, Киевской городской государственной администрации и руководителям учреждений общего среднего образования.

— Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д., — говорится в письме.

Напомним, Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.