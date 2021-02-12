Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений в период осложнения погодных условий рассмотреть возможность организации дистанционного обучения.
Такие рекомендации обнародованы на сайте министерства.
— В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса, — говорится в сообщении.
Соответствующее письмо Министерство направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областей, Киевской городской государственной администрации и руководителям учреждений общего среднего образования.
— Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д., — говорится в письме.
Напомним, Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.
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Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений в период осложнения погодных условий рассмотреть возможность организации дистанционного обучения.
Такие рекомендации обнародованы на сайте министерства.
— В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса, — говорится в сообщении.
Соответствующее письмо Министерство направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областей, Киевской городской государственной администрации и руководителям учреждений общего среднего образования.
— Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д., — говорится в письме.
Напомним, Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий