В тюрьме Гуантанамо начали официальную проверку с целью ее закрытия.
Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает Reuters, пишет Корреспондент.
Источники издания, знакомые с ситуацией, считают, что президент США Джо Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.
Reuters пишет, что правозащитники называют этот объект строгого режима, расположенный на военно-морской базе Гуантанамо, пятном на глобальном имидже Америки.
- Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью - закрыть Гуантанамо, - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
Она добавила, что Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.
На данный момент в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.
Напомним, что тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта в 2002 году президентом США Джорджем Бушем после терактов 11 сентября 2001 года.
Ранее Джо Байден отменил проект своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В тюрьме Гуантанамо начали официальную проверку с целью ее закрытия.
Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает Reuters, пишет Корреспондент.
Источники издания, знакомые с ситуацией, считают, что президент США Джо Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.
Reuters пишет, что правозащитники называют этот объект строгого режима, расположенный на военно-морской базе Гуантанамо, пятном на глобальном имидже Америки.
- Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью - закрыть Гуантанамо, - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
Она добавила, что Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.
На данный момент в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.
Напомним, что тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта в 2002 году президентом США Джорджем Бушем после терактов 11 сентября 2001 года.
Ранее Джо Байден отменил проект своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий