В тюрьме Гуантанамо начали официальную проверку с целью ее закрытия.

Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает Reuters, пишет Корреспондент.



Источники издания, знакомые с ситуацией, считают, что президент США Джо Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.



Reuters пишет, что правозащитники называют этот объект строгого режима, расположенный на военно-морской базе Гуантанамо, пятном на глобальном имидже Америки.

- Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью - закрыть Гуантанамо, - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Она добавила, что Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.



На данный момент в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.



Напомним, что тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта в 2002 году президентом США Джорджем Бушем после терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее Джо Байден отменил проект своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.