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Власти штата Нью-Йорк, США, скрывали настоящие показатели смертности от коронавируса в домах престарелых - реальные цифры могут быть вдвое выше официальных.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на New York Times.
О настоящей смертности от COVID-19 журналистам удалось узнать благодаря ряду судебных постановлений и утечек в администрации Нью-Йорка. В частности, издание получило доступ к стенограмме телефонного разговора помощницы губернатора Эндрю Куомо Мелиссы ДеЗоры с законодателями.
- В той ситуации мы не знали, что данные, которые мы дадим Министерству юстиции и вам, будут использованы против нас. Мы не знали, что будет расследование. Мы просто застыли, - сказала чиновница.
Теперь новость вызвала шквал осуждений не только со стороны республиканцев, но и среди однопартийцев Куомо демократов, призвавших лишить его чрезвычайных полномочий во время пандемии, а также провести федеральное расследование и отправить в отставку ряд руководящих чиновников в администрации Нью-Йорка.
Напомним, подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.
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Власти штата Нью-Йорк, США, скрывали настоящие показатели смертности от коронавируса в домах престарелых - реальные цифры могут быть вдвое выше официальных.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на New York Times.
О настоящей смертности от COVID-19 журналистам удалось узнать благодаря ряду судебных постановлений и утечек в администрации Нью-Йорка. В частности, издание получило доступ к стенограмме телефонного разговора помощницы губернатора Эндрю Куомо Мелиссы ДеЗоры с законодателями.
- В той ситуации мы не знали, что данные, которые мы дадим Министерству юстиции и вам, будут использованы против нас. Мы не знали, что будет расследование. Мы просто застыли, - сказала чиновница.
Теперь новость вызвала шквал осуждений не только со стороны республиканцев, но и среди однопартийцев Куомо демократов, призвавших лишить его чрезвычайных полномочий во время пандемии, а также провести федеральное расследование и отправить в отставку ряд руководящих чиновников в администрации Нью-Йорка.
Напомним, подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий