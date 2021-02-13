Власти штата Нью-Йорк, США, скрывали настоящие показатели смертности от коронавируса в домах престарелых - реальные цифры могут быть вдвое выше официальных.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на New York Times.

О настоящей смертности от COVID-19 журналистам удалось узнать благодаря ряду судебных постановлений и утечек в администрации Нью-Йорка. В частности, издание получило доступ к стенограмме телефонного разговора помощницы губернатора Эндрю Куомо Мелиссы ДеЗоры с законодателями.

- В той ситуации мы не знали, что данные, которые мы дадим Министерству юстиции и вам, будут использованы против нас. Мы не знали, что будет расследование. Мы просто застыли, - сказала чиновница.

Теперь новость вызвала шквал осуждений не только со стороны республиканцев, но и среди однопартийцев Куомо демократов, призвавших лишить его чрезвычайных полномочий во время пандемии, а также провести федеральное расследование и отправить в отставку ряд руководящих чиновников в администрации Нью-Йорка.

Напомним, подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.