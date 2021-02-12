Подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.
Об этом свидельствуют данные результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, а также данные исследования Международной ассоциации Гэллап в конце 2020 года.
67% людей в мире готовы делать прививки, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной. Однако 26% опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки. 8% колеблются по этому поводу.
Среди регионов и крупных стран, люди в Индии (85%) и Азии (до 80% в восточной части континента и 98% во Вьетнаме) проявляют наибольшую готовность к инъекции вакцины против COVID-19.
Люди в России, Европе и Африке более неохотно относятся к идее вакцинироваться против коронавируса, даже если вакцина будет доступна, безопасна и эффективна.
Больше всего нежелание относительно новой вакцины против COVID-19 наблюдается в Боснии и Герцеговине, Сербии, Чехии и других европейских странах.
Большинство респондентов во всем мире считают, что большая часть людей в их странах вакцинировались бы, если бы существовала доступная, безопасная и эффективная вакцина от коронавируса. Еще 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины, а 22% не считают, что в этом вопросе будет явное большинство.
В Украине 52% считают, что их земляки будут вакцинированы. Люди в России, Восточной Европе и Африке, с другой стороны, демонстрируют неуверенность в том, что их общества готовы к вакцинации.
Глобальное изучение отношения к коронавирусному кризису Международной ассоциацией Гэллап охватило 47 стран мира и около 45000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира. В течение всего 2020 Международная ассоциация Гэллап следила за развитием глобального отношения населения к пандемии. В обнародованном исследовании представлены данные четвертой волны глобального мониторинга.
В Украине опрос проводился Фондом Демократические инициативы и КМИС в начале декабря 2020 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.
Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.
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Подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.
Об этом свидельствуют данные результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, а также данные исследования Международной ассоциации Гэллап в конце 2020 года.
67% людей в мире готовы делать прививки, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной. Однако 26% опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки. 8% колеблются по этому поводу.
Среди регионов и крупных стран, люди в Индии (85%) и Азии (до 80% в восточной части континента и 98% во Вьетнаме) проявляют наибольшую готовность к инъекции вакцины против COVID-19.
Люди в России, Европе и Африке более неохотно относятся к идее вакцинироваться против коронавируса, даже если вакцина будет доступна, безопасна и эффективна.
Больше всего нежелание относительно новой вакцины против COVID-19 наблюдается в Боснии и Герцеговине, Сербии, Чехии и других европейских странах.
Большинство респондентов во всем мире считают, что большая часть людей в их странах вакцинировались бы, если бы существовала доступная, безопасная и эффективная вакцина от коронавируса. Еще 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины, а 22% не считают, что в этом вопросе будет явное большинство.
В Украине 52% считают, что их земляки будут вакцинированы. Люди в России, Восточной Европе и Африке, с другой стороны, демонстрируют неуверенность в том, что их общества готовы к вакцинации.
Глобальное изучение отношения к коронавирусному кризису Международной ассоциацией Гэллап охватило 47 стран мира и около 45000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира. В течение всего 2020 Международная ассоциация Гэллап следила за развитием глобального отношения населения к пандемии. В обнародованном исследовании представлены данные четвертой волны глобального мониторинга.
В Украине опрос проводился Фондом Демократические инициативы и КМИС в начале декабря 2020 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.
Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий