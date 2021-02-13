Россия расширила экономические санкции против украинских компаний из-за «недружественных действий в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Как сообщается на сайте правительства РФ, в санкционный список попали две крупные николаевские компании «Нибулон» и «Ника-Тера».

В этот раз в санкционный список РФ попали 84 украинские компании.

Напомним, в ноябре 2018 года николаевские предприятия морской порт «Ника-Тера», компания «Нибулон» и ее генеральный директор Алексей Вадатурский уже попадали под санкции РФ.

Ограничения предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

Кроме того, в декабре прошлого года в обновленный список санкций попали народные депутаты от Николаевщины: глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его коллеги Александр Гайду, Ирина Аллахвердиева, Елена Мошенец, Максим Дырдин, Артем Черноморов, Александр Пасечный, Игорь Негулевский и Игорь Копытин.

Помимо них, вновь — генеральный директор «Нибулона» Алексей Вадатурский, экс-нардепы Игорь Бриченко и Александр Ливик, а также языковой омбудсмен Тарас Креминь.