У сотрудников каналов, входящих в «медиаимперию» Виктора Медведчука, отозвали разрешение вести профессиональную деятельность в Верховной Раде.
Об этом написал депутат от партии Голос Роман Лозинский.
Депутат напомнил, что на прошлой неделе обращался к голове аппарата ВРУ з просьбой отменить аккредитации для журналистов Медведчука и выступил с этим же требованием с трибуны.
— У медведчуковских помоек отобрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады, - сообщил Роман Лозинский.
Напомним, нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак приобрел телеканалы «112 Украина» с Newsone за средства гражданской жены, которые перешли на его счет из российского банка.
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У сотрудников каналов, входящих в «медиаимперию» Виктора Медведчука, отозвали разрешение вести профессиональную деятельность в Верховной Раде.
Об этом написал депутат от партии Голос Роман Лозинский.
Депутат напомнил, что на прошлой неделе обращался к голове аппарата ВРУ з просьбой отменить аккредитации для журналистов Медведчука и выступил с этим же требованием с трибуны.
— У медведчуковских помоек отобрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады, - сообщил Роман Лозинский.
Напомним, нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак приобрел телеканалы «112 Украина» с Newsone за средства гражданской жены, которые перешли на его счет из российского банка.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий