У сотрудников каналов, входящих в «медиаимперию» Виктора Медведчука, отозвали разрешение вести профессиональную деятельность в Верховной Раде.

Об этом написал депутат от партии Голос Роман Лозинский.

Депутат напомнил, что на прошлой неделе обращался к голове аппарата ВРУ з просьбой отменить аккредитации для журналистов Медведчука и выступил с этим же требованием с трибуны.

— У медведчуковских помоек отобрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады, - сообщил Роман Лозинский.

Напомним, нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак приобрел телеканалы «112 Украина» с Newsone за средства гражданской жены, которые перешли на его счет из российского банка.