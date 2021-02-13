У бизнесмена Николая Воробья, близкого к Лукашенко, вероятно, отберут нефтепродуктпровод. Предприниматель хранил деньги Тараса Козака и Владимира Медведчука в своем банке.

Об этом пишет Liga.net.

Экс-заму руководителю государственного предприятия «УкрГИАП» (Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза) выдвинули подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями. Это дело связано с передачей в собственность компании «ПрикарпатЗападтранс» части нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление».

Подозрение вручили антикоррупционный орган НАБУ и СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленник сознательно сфальсифицировал заключение эксперта в суде, на основании которого хозсуд в Ровно отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление».

На основании решения суда контроль над частью трубопровода перешел ООО «Прикарпатзападтранс», которое связывают с окружением народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

— Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО «ПрикарпатЗападтранс» и руководителями компаний, правопреемником которого является это ООО, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы – Виктор Медведчук, – сообщил LIGA.net источник в правоохранительных органах.

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 800 км. Он предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу. Владельцами компании называют Николая Воробья и человека из окружения Медведчука Анатолия Шефера.

Напомним, нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак приобрел телеканалы «112 Украина» с Newsone за средства гражданской жены, которые перешли на его счет из российского банка.