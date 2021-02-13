Сенаторы США обратились с обращением к президенту Джо Байдену с просьбой придерживаться установленной линии в отношении санкций против российского газопровода в Балтике.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на заявление сенатаров.

Сенаторы Джин Шахин от демократов и Джим Риш от республиканцев в совместном письме попросили президента США Джо Байдена и его правительство полностью выполнить законы о санкциях против «Северного потока – 2». При этом они напомнили нынешнему президенту США, что согласно этим законам его правительство до 16 февраля должно представить в Конгресс США отчет со списком лиц, активно участвующих в строительстве российского проекта в Балтийском море.

Обеспокоенность сенаторов вызвали сообщения о переговорах Берлина с Вашингтоном о снятии санкций с инвестиций «Газпрома».

Сенатор Джин Шахин, которая принадлежит к той же партии, что и нынешний президент США, была соавтором законопроектов о санкциях против «Северного потока-2», представленных представителями обеих основных американских партий в Конгрессе США.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает завершение строительства газопровода «Северный поток-2».