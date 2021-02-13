Николаевские полицеские, обследовав помещение торгово-развлекательного центра «Сити-Центр», о минировании которого сообщили накануне, не нашли там взрывчатку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На месте событий работали взрывотехники, кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа отделения №1 Николаевского районного управления полиции, спасатели и медики.

В связи с сообщением о минировании из ТРЦ было эвакуировано около 1500 человек. В результате обследования помещений центра и прилегающей территории взрывные устройства специалисты не нашли.

Инцидент квалифицирован по статье 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы найти человека, который дал ложное сообщение о минировании. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестный сообщил о минировании ТРЦ «Сити-Центр».