Дональд Трамп

71% американцев считают частично ответственным за нападение на Капитолий бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу Reuters онлайн-опроса, пишет «Украинская правда».

Согласились с этим утверждением около половины сторонников Республиканской партии. В то же время, считают, что Трампа нужно привлечь к ответственности и признать виновным в подстрекательстве к беспорядкам тоже около 50%.

Полностью ответственным за смертоносный нападение на здание Конгресса бывшего президента назвали 30%. Еще 25% заявили, что Трамп несет значительную ответственность за события 6 января, а 16% сказали, что экс-глава Белого дома частично виноват в беспорядках.

Однако 29% вообще не считают президента виновным в указанных событиях.

В опросе, который проводился после завершения речи адвокатов Трампа по делу импичмента, приняли участие 998 взрослых американцев. Выборка опроса, утверждают в Reuters, является репрезентативной. Погрешность составляет около 4%.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.