Группа ученых из британского Ноттингемского университета заявили о начале разработки «универсальной» вакцины от коронавируса, которая будет способна формировать иммунитет даже против его мутаций — в том числе и еще не возникших.

Об этом пишет hromadske.

«Универсальность» вакцины будет достигаться тем, что она будет выявлять белки в ядре вируса, которые практически не подвергаются процессам мутации. А значит, прививки таким препаратом будут обеспечивать лучшую и надежную защиту от COVID-19.

Пока не все вакцины показывают достаточную действенность в преодолении мутаций коронавируса. В частности, Южно-Африканская Республика приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за его неэффективности против местного штамма коронавируса.

Поэтому группа ученых из Ноттингемского университета разрабатывает «универсальную» вакцину от коронавируса вместе с компанией Scancell, которая специализируется на разработке вакцин от рака.

Их вакцина направляется не только на так называемый шиповидній белок (с его помощью коронавирус «входит» в клетку и инфицирует ее), но и на нуклеокапсид вируса (это фактическое ядро вируса, которое сохраняет его генетическую информацию).

Именно последний фактор и делает вакцину «универсальной», уверяют разработчики. Ведь нынешние наиболее распространенные мутации коронавируса связанные с изменением его шиповидного белка, а не нуклеокапсида.

Таким образом, теоретически вакцина в случае доказательства ее действенности будет способна обнаруживать и вырабатывать иммунитет против всех вариантов коронавируса — в том числе тех, которые вызвали вспышки заболеваемости MERS и SARS.

В Scancell, однако, об этом говорят довольно осторожно.

— Мы не то чтобы заявляем, что это будет вакцина против всех коронавирусов, но у нее есть потенциал стать такой просто из-за того, как она будет функционировать, — цитирует заявление представителя компании издание.

В Ноттингемском университете заявляют, что лабораторные испытания на мышах показали неплохие результаты относительно эффективности их продукта. По самым оптимистическим подсчетам «универсальная» вакцина от COVID-19 может быть готова в течение года.

Однако, человечество до сих пор не разработало универсальной вакцины против, например, гриппа. Хотя сейчас такой препарат, разработанный по технологии, подобной на «универсальную» вакцину от COVID-19, тестирует французская компания Osivax.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.