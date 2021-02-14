В Раздельной Одесской области вирусным гепатитом А заболели 15 детей и взрослый — все они живут в одном частном доме.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— 13 февраля в городе Раздельная по улице Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку), - сказано в сообщении.

Как уточняют спасатели, в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров 10 февраля рассказывал местному изданию «Думская», что в детском доме семейного типа в Раздельной гепатитом заболели восемь человек — семь детей и один взрослый опекун.

По его словам, у всех восьми пациентов диагноз «гепатит А» подтвердился в результате анализов, проверенных в лабораторных центрах Министерства здравоохранения в Одесской области.

По состоянию на 10 февраля трое инфицированных были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Санврач уточнил, что первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у больных и людей, которые с ними контактировали. Также они проверили условия проживания в детдоме.

— Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена, - заявил Виталий Гончаров.

Напомним, что в Николаеве международная медицинская организация «Врачи без границ» в течение трех лет помогала Николаевскому областному центру паллиативной помощи и интегрированных услуг и Николаевскому областному наркологическому диспансеру лечить пациентов с гепатитом С.