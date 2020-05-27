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В Николаеве международная медицинская организация «Врачи без границ» в течение трех лет помогала Николаевскому областному центру паллиативной помощи и интегрированных услуг и Николаевскому областному наркологическому диспансеру лечить пациентов с гепатитом С.
Показатель успешности лечения от гепатита С составил почти 94% сообщают в организации.
— В течение трех лет «Врачи без границ» оказывали поддержку медицинским учреждениям, предоставляя тесты, медикаменты, лабораторное оборудование и материалы. Учитывая последние превентивные меры в связи с COVID-19, ограничивающие передвижения людей, команды организации доставляли медикаменты почтой и предлагали поддержку по телефону, чтобы гарантировать непрерывность лечения гепатита С, а также получение информации о том, как не заразиться COVID-19, - сказано в сообщении.
В целом, за последние три года более 1150 пациентов с гепатитом C окончили лечение – среди них как инфицированные ВИЧ, люди, употребляющие инъекционные наркотики, а также медицинские работники.
Отмечается. что перед внедрением карантинных мер десятки тестов показали положительный результат, «Врачи без границ» пожертвовали для Николаевского областного центра паллиативной помощи и интегрированных услуг достаточно препаратов, чтобы обеспечить лечение еще 160 пациентам дополнительно.
«Врачи без границ» также сотрудничали с Центром общественного здоровья с целью улучшить борьбу с заболеванием на национальном уровне, лечение которого сейчас предполагает использование непатентованных препаратов, что является важным шагом для обеспечения доступного лечения в Украине по приемлемой цене.
— Хотя нам бы хотелось и дальше выполнять задачу по внедрению упрощенной модели диагностики и лечения, мы уверены, что наши коллеги с Министерства здравоохранения сделают все возможное, чтобы успех проекта на этом не закончился, – говорит Григор Симонян, глава миссии «Врачей без границ» в Украине.
В 2016 году «Врачи без границ» проводили оценку здоровья в стране и определили, что Николаевская область имеет один из наивысших показателей заболеваемости гепатитом С, а также высокий уровень ВИЧ и ко-инфекции ВИЧ/ВГС. В то время лечение от гепатита С в Николаевской области практически отсутствовало.
«Врачи без границ»/Médecins Sans Frontières (MSF) — это международная независимая медицинская гуманитарная организация, обеспечивающая деятельность в более чем 70 странах мира. Была основана в 1971 году французскими врачами и журналистами. В 1999 году MSF была награждена Нобелевской премией мира в знак признания заслуг ее сотрудников в предоставлении медицинской помощи в острых кризисных ситуациях, а также повышении международной осведомленности о потенциальных гуманитарных катастрофах. MSF начала работу в Украине в 1999 году, и нынешняя деятельность организации сосредоточена на борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как мультирезистентный туберкулез и COVID-19. MSF предоставляет всю медицинскую помощь бесплатно. Это возможно благодаря 6,3 млн индивидуальных доноров и частных организаций по всему миру.
Напомним, в декабре 2019 года в Николаевской области бесплатными препаратами для лечения вирусного гепатита обеспечены только 70% больных, поставки препаратов происходили неравномерно, из-за чего периодически возникает нехватка лекарства.
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В Николаеве международная медицинская организация «Врачи без границ» в течение трех лет помогала Николаевскому областному центру паллиативной помощи и интегрированных услуг и Николаевскому областному наркологическому диспансеру лечить пациентов с гепатитом С.
Показатель успешности лечения от гепатита С составил почти 94% сообщают в организации.
— В течение трех лет «Врачи без границ» оказывали поддержку медицинским учреждениям, предоставляя тесты, медикаменты, лабораторное оборудование и материалы. Учитывая последние превентивные меры в связи с COVID-19, ограничивающие передвижения людей, команды организации доставляли медикаменты почтой и предлагали поддержку по телефону, чтобы гарантировать непрерывность лечения гепатита С, а также получение информации о том, как не заразиться COVID-19, - сказано в сообщении.
В целом, за последние три года более 1150 пациентов с гепатитом C окончили лечение – среди них как инфицированные ВИЧ, люди, употребляющие инъекционные наркотики, а также медицинские работники.
Отмечается. что перед внедрением карантинных мер десятки тестов показали положительный результат, «Врачи без границ» пожертвовали для Николаевского областного центра паллиативной помощи и интегрированных услуг достаточно препаратов, чтобы обеспечить лечение еще 160 пациентам дополнительно.
«Врачи без границ» также сотрудничали с Центром общественного здоровья с целью улучшить борьбу с заболеванием на национальном уровне, лечение которого сейчас предполагает использование непатентованных препаратов, что является важным шагом для обеспечения доступного лечения в Украине по приемлемой цене.
— Хотя нам бы хотелось и дальше выполнять задачу по внедрению упрощенной модели диагностики и лечения, мы уверены, что наши коллеги с Министерства здравоохранения сделают все возможное, чтобы успех проекта на этом не закончился, – говорит Григор Симонян, глава миссии «Врачей без границ» в Украине.
В 2016 году «Врачи без границ» проводили оценку здоровья в стране и определили, что Николаевская область имеет один из наивысших показателей заболеваемости гепатитом С, а также высокий уровень ВИЧ и ко-инфекции ВИЧ/ВГС. В то время лечение от гепатита С в Николаевской области практически отсутствовало.
«Врачи без границ»/Médecins Sans Frontières (MSF) — это международная независимая медицинская гуманитарная организация, обеспечивающая деятельность в более чем 70 странах мира. Была основана в 1971 году французскими врачами и журналистами. В 1999 году MSF была награждена Нобелевской премией мира в знак признания заслуг ее сотрудников в предоставлении медицинской помощи в острых кризисных ситуациях, а также повышении международной осведомленности о потенциальных гуманитарных катастрофах. MSF начала работу в Украине в 1999 году, и нынешняя деятельность организации сосредоточена на борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как мультирезистентный туберкулез и COVID-19. MSF предоставляет всю медицинскую помощь бесплатно. Это возможно благодаря 6,3 млн индивидуальных доноров и частных организаций по всему миру.
Напомним, в декабре 2019 года в Николаевской области бесплатными препаратами для лечения вирусного гепатита обеспечены только 70% больных, поставки препаратов происходили неравномерно, из-за чего периодически возникает нехватка лекарства.