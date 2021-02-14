Крупнейший город Новой Зеландии Окленд закрывают на трехдневный карантин с 15 января после того, как там обнаружили три случая коронавируса неизвестного происхождения.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет Associated press.

В городе живет около 1,4 миллиона человек. Это ориентировочно треть от всего населения Новой Зеландии.

О такой шаг премьер объявила после срочной встречи с другими высокопоставленными чиновниками. Она сказала, что правительство решило действовать осторожно, пока не узнает больше о вспышке, в частности, о том, являются ли новые случаи более заразными штаммами коронавируса.

По данным агентства, вирус был обнаружен у трех членов одной семьи в Окленде. Одна из больных работает в компании, поставляющей питание на авиарейсы. Власть сейчас расследует, связан ли этот факт с заражением.

На остальной территории страны режим изоляции не будут вводить, но усилят ограничения. Из-за новых случаев перенесли также парусную регату «Кубок Америки», которая должна была начаться в стране 17 февраля.

Напомним, что ответ Новой Зеландии на пандемию COVID-19 признали лучшим в мире, тогда как реакция Украина вошла в «десятку» худших.