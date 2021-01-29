Ответ Новой Зеландии на пандемию COVID-19 признали лучшей в мире, тогда как реакция Украина вошла в «десятку» худших.

Об этом говорится в исследовании ведущего австралийского аналитического центра The Lowy Institute, пишет France 24.

Эксперты оценили действия почти сотни мировых государств по шести доступными на 9 января 2021 года критериям, в частности по количеству подтвержденных случаев, статистике смертности, а также по показателю тестирования.

— В совокупности эти показатели указывают на то, насколько хорошо или плохо страны справились с пандемией, — говорится в отчете исследовательского центра.

Новой Зеландии удалось сдержать распространение COVID-19 благодаря закрытию границ, локдауну и массовому тестированию. Правительство вводило ограничения по принципу «действовать рано, действовать жестко». Кроме этого государства в «десятку» лидеров также вошли Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка.

В то же время худший ответ на пандемию коронавируса зафиксировали в Бразилии, она оказалась на 98-мой строчке рейтинга. В «десятку» стран, которым слабее всего удалось сдержать распространение COVID-19, также вошли Мексика, Колумбия, Иран, США, Боливия, Панама, Оман, Украина и Чили.

Добавим, что Италия, которая первой в Европе сообщила о вспышке новой инфекции, заняла 59-ю строчку, Германия оказалась на 55-той позиции, Бельгия — на 72-м месте, Франция — на 73-м, а Испания — на 78-м.

В то же время Китай, который первым обнаружил случаи заболевания респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в рейтинг не включили в связи с отсутствием общедоступных данных о тестировании.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.