Сегодня, 14 февраля, в республике Косово проходят досрочные парламентские выборы.

Ожидается, что победит левонационалистическая партия Vetevendosje («Самоопределение»), передает Радио Свобода.

Около 1,8 миллиона избирателей, имеющих право голоса, пришли на почти 2400 избирательных участков, которые открылись в 7:00 по местному времени. Избиратели выбирают 120 депутатов среди более тысячи кандидатов от 28 политических групп.

Выборы проходят в условиях пандемии коронавируса, поэтому избирателям рекомендуют надевать маску и соблюдать дистанцию в два метра во время пребывания на участке.

Первые официальные результаты, как ожидается, будут объявлены спустя несколько часов. Опрос показал, что Vetevendosje может получить от 40 до 50 процентов голосов избирателей.

Напомним, в сентябре 2020 года сообщалось, что Украина признает паспорта, выданные в частично признанном Косово. При этом его независимость официально с украинской стороны не признается.