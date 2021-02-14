Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В частности, 14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр — министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

По словам Арсена Авакова, после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

— Отныне туристы смогут со своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные, - сказал Арсен Аваков.

Напомним, что электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства будут действовать в приложении «Дія» еще почти год.