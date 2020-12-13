Электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства будут действовать в приложении «Дія» еще почти год.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Кабинет министров Украины, который продолжил реализацию проекта по внедрению этой системы до 29 ноября 2021 года.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 9 декабря. Согласно тексту пояснительной записки, в соответствии с постановлением принятым в 2019 году экспериментальный проект в рамках которого e-водительское удостоверение и е-свидетельство о регистрации можно предъявлять полицейским вместо физических копий документов должен длиться до 29 ноября 2020 года.

Поскольку в соответствии с действующим законодательством Кабмин имеет право внедрять эксперименты в сферах своей ответственности не более чем в течение двух лет, проект с e-удостоверениями водителя может быть продлен до 29 ноября 2021 года.

Таким образом украинские водители и в дальнейшем смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 месяцев следующего года.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря этого года украинцы могут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении «Дія».