С 1 декабря этого года украинцы могут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

— С сегодняшнего дня (1 декабря, — прим.) во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія», — говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент, использовать цифровые документ можно в «ПриватБанке», «Монобанке» и «А-Банке». Остальные 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами. Банки, которые еще не запустили использование цифровых документов, могут, как и раньше, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме.

Напомним, на портале админуслуг «Дія» появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.