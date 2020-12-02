С 1 декабря этого года украинцы могут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
— С сегодняшнего дня (1 декабря, — прим.) во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія», — говорится в сообщении.
Указано, что на данный момент, использовать цифровые документ можно в «ПриватБанке», «Монобанке» и «А-Банке». Остальные 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами. Банки, которые еще не запустили использование цифровых документов, могут, как и раньше, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме.
Напомним, на портале админуслуг «Дія» появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.
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С 1 декабря этого года украинцы могут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
— С сегодняшнего дня (1 декабря, — прим.) во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія», — говорится в сообщении.
Указано, что на данный момент, использовать цифровые документ можно в «ПриватБанке», «Монобанке» и «А-Банке». Остальные 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами. Банки, которые еще не запустили использование цифровых документов, могут, как и раньше, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме.
Напомним, на портале админуслуг «Дія» появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа