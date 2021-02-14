В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других российских городах 14 февраля возобновились митинги, там проходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.

Об этом пишет Украинская правда.

Так, в центре Москвы проходит акция «Цепь солидарности и любви». По оценкам корреспондентов, в мероприятии приняли участие от 200 до 300 человек.

В Петербурге около 70 активистов выстроились у памятника жертвам политических репрессий с белой лентой, красными цветами и сердечками с именами политзаключенных.

В Казани проходил митинг против репрессий. После того, как он окончился, силовики задержали девять человек.

Напомним, ранее в России тысячи людей вышли на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального после того, как суд Москвы приговорил его к 3,5 годам заключения. Силовики жестко разгоняли протестующих и задержали более тысячи людей.