В России тысячи людей вышли на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального после того, как суд Москвы приговорил его к 3,5 годам заключения. Силовики жестко разгоняли протестующих, более тысячи задержаны.

Об этом пишет Hromadske.

Наиболее массовые протестные акции состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Там, по данным правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» задержали наибольшее количество людей: в Москве — 865 протестующих, в Санкт-Петербурге ㅡ 175.

Еще в восьми городах России правозащитники зафиксировали единичные задержания.

В ответ на приговор Навальному на улицы Москвы, по оценкам СМИ, вышли несколько тысяч человек.

В столице закрыли некоторые станции метро, правоохранители оцепили Манежную и Пушкинскую площади в центре города. Вход на Красную площадь перекрыли накануне вечером. Власть Москвы заявила, что там будут проводить профилактические меры.

В центре города журналисты заметили несколько автобусов с правоохранителями и колонны силовиков. Еще перед началом митинга те задержали десяток людей, собиравшихся на акцию.

Как отмечают журналисты, кроме силовиков в форме, правоохранителей сопровождал ряд людей в гражданской одежде с плотно закрытыми лицами и видеокамерами в руках. В то же время ни бейджей с журналистскими удостоверениями, ни жилетов с надписью «пресса» у них не было.

Некоторых таких задержанных правоохранители отпускали после озвучивания специального «кода».

Протестующие скандировали «Навальному — свободу!» и «Россия без Путина!».

Правоохранители, в свою очередь, окружили демонстрантов и били их палками. По меньшей мере одному человеку понадобилась медицинская помощь после столкновений с силовиками.

В ответ на действия полиции митингующие поднимали руки и скандировали: «Мы без оружия».

Собраться на Манежной площади в Москве, где штаб Навального объявил сбор, протестующим так и не удалось. Люди колоннами двигались по прилегающим переулкам. Правоохранители жестко разгоняли демонстрантов, некоторых били электрошокерами.

Около полуночи автобусы с силовиками начали разъезжаться.

Накануне начала митингов во вторник, 2 февраля, суд Москвы изменил условный срок российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима по делу «Ив Роше».

Так, в 2014 году Навального и его брата Олега судили за якобы хищение и легализацию денег французской фирмы «Ив Роше Восток».

Тогда Алексея приговорили к 3,6 года условно, а его брата на такой же срок заключили в тюрьму. Из-за этой судимости Алексея Навального не зарегистрировали на президентских выборах в России в 2018 году.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным и необоснованным, присудив выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро. В 2019 году ЕСПЧ признал незаконным домашний арест Навального, под которым он находился более десяти месяцев в 2014 году.

Однако 17 января 2021 года Навального снова задержали в Москве, прямо в аэропорту по возвращении из Германии, где его лечили от отравления «Новичком».

На следующий день после его задержания штаб Навального опубликовал масштабное расследование о дворце президента России Владимира Путина в Геленджике и призвал россиян выходить на протесты.

На призыв Навального откликнулись тысячи людей, и с 23 января в ряде городов России происходили массовые протестные акции.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала приговор, вынесенный Симоновским районным судом Москвы оппозиционному политику Алексею Навальному «политически мотивированным».