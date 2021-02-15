Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на более чем $1 миллиард.

Документы были подписаны во время визита президента Владимира Зеленского в ОАЭ, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, трехстороннее соглашение позволит сотрудничать и развивать передовые технологии.

— EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украине насчет сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран, - заявил генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что госпредприятие «Зоря» - «Машпроект» станет участником проекта по учреждению украинско-турецкого совместного предприятия. По его словам, это позволит николаевскому предприятию получить больше заказов и обеспечить своих сотрудников работой.