Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что госпредприятие «Зоря» - «Машпроект» станет участником проекта по учреждению украинско-турецкого совместного предприятия. По его словам, это позволит николаевскому предприятию получить больше заказов и обеспечить своих сотрудников работой.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, 21 декабря 2020 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о начале процесса корпоратизации концерна. В частности, данный процесс предполагает, что николаевская «Зоря» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».

Виталий Ким считает такое решение правильным, поскольку на сегодняшний день, по его мнению, предприятие «проедает свой потенциал».

— Я скажу так: не всегда правильные решения удобны всем. Если цели благие и завод «Зоря» получит заказы, а я знаю о пакете в 700 миллионов не гривен, и это не один заказ, а шесть разных; если эти заказы «Зоря» получит, то люди, в любом случае, скажут «спасибо», потому что они это почувствуют карманом. То, что сейчас происходит на «Зоре» — уменьшение количества людей, отсутствие заказов, проедание своего потенциала, отсутствие научно-технической работы с новыми проектами — это все связывается, а люди хотят здесь и сейчас. Я не готов ответить, надо ли это обсуждать с работниками предприятия. Я точно уверен, что это должно быть правильное решение. Если оно будет неправильное, то тогда это надо будет обсуждать с людьми, - сказал Виталий Ким.

Он также рассказал, что в течение двух лет Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Эрдоган вели переговоры о сотрудничестве, в частности, о получении заказов для ГП «Зоря» - «Машпроект».

— На протяжении двух последних лет переговоры шли напрямую между президентами стран о том, чтобы загрузить «Зорю» работой. Турция. Дело в том, что «Зоря» имела основной рынок сбыта — в России. Ни для кого не секрет, что они сейчас проигрывают тому же Siemens по коэффициенту полезного действия. Просто на данный момент экономически выгоднее покупать другую продукцию. Для того, чтобы «Зоря» была конкурентоспособной — им нужно модернизироваться, а на это, как не крути, нужны деньги. Для того, чтобы «Зоря» была конкурентоспособной ей нужны инвестиции и рынок сбыта, а инвесторы представляют рынок сбыта. Мы готовы делать там продукцию, которую мы же будем покупать, - рассказал Виталий Ким.

При этом Виталий Ким добавил, что николаевская «Зоря» станет частью производственных мощностей государственных оборонных закупок.

— Ее и не было в программе. Объединяется в холдинг. Нет, это не приватизация. Такая реструктуризация была уже в Министерстве аграрной политики, и во многих-многих министерствах. Чтобы я не запутался в цифрах «Укроборонпрома», буду называть виртуальные цифры. Например, есть 100 предприятий «Укроборонпрома», из них 70 — убыточных, 20 — нулевых и 10 — прибыльных. Насколько я понимаю, они сейчас разбивают их на части, которые могут создавать востребованную продукцию, в том числе, в этом поле «Зоря», которая будет частью производственных мощностей государственных оборонных закупок, иностранных, военных. Часть тех, которые имеют ненужные активы — просто здания без человеческого потенциала — будут либо реорганизовывать, либо передавать — не знаю. Но они выделяют как раз ту часть, которая что-то создает для того, чтобы загрузить работой и деньгами, и не тратить деньги на содержание всех остальных предприятий, которые в структуре «Укроборонпрома». Они оптимизируют структуру, - добавил Виталий Ким.

Напомним, в сентябре 2020 года в столице Турции — Анкаре прошел ряд встреч и переговоров между николаевским ГП «Зоря» - «Машпроект» и руководителями нескольких министерств Турецкой Республики, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество и возможности участия предприятия в совместных проектах.

Николаевские "слуги народа" и представители турецкой компании, 22 октября 2020 года

Спустя месяц, в октябре прошлого года, турецкая делегация компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и ГП «Зоря» - «Машпроект» подписали меморандум о сотрудничестве.