В Офисе Президента Украины назвали имена украинских военных, которые погибли сегодня, 14 февраля, возле Новолуганского на Донбассе.

Об этом пишет пресс-служба президента.

У президента сообщили, что погибшие войцы – военнослужащие 5-й БТГр 59-й ОМПБр капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Также Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. Зеленский добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким бойцов.

Напомним, сегодня в районе проведения Операции объединенных сил трое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве.