Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели трех военнослужащих в результате подрыва на взрывчатке.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, погибшие должны были проверить и заменить других военных на огневых позициях в районе Новолуганского, но на этом пути подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

ГБР возбудило дело по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Руководство Бюро заверило, что держит расследование «на личном контроле». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР.

Напомним, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского в Донецкой области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства на месте погибли трое украинских военнослужащих с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады, это:

капитан Александр Войтенко (1984 года);

старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года);

старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс и установить обстоятельства гибели военных.