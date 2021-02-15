Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели трех военнослужащих в результате подрыва на взрывчатке.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, погибшие должны были проверить и заменить других военных на огневых позициях в районе Новолуганского, но на этом пути подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
ГБР возбудило дело по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Руководство Бюро заверило, что держит расследование «на личном контроле». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР.
Напомним, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского в Донецкой области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства на месте погибли трое украинских военнослужащих с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады, это:
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс и установить обстоятельства гибели военных.
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели трех военнослужащих в результате подрыва на взрывчатке.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, погибшие должны были проверить и заменить других военных на огневых позициях в районе Новолуганского, но на этом пути подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
ГБР возбудило дело по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Руководство Бюро заверило, что держит расследование «на личном контроле». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР.
Напомним, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского в Донецкой области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства на месте погибли трое украинских военнослужащих с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады, это:
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс и установить обстоятельства гибели военных.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий